İzmir’de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4307 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 yaşındaki Umut Duymaz sokakta oyun oynarken 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Umut Duymaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Umut’un ölüm haberiyle beraber ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Umut’un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayda kamyoneti kullanan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.