İzmir’de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108/1 Sokak içerisinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda meydana geldi. İstasyondan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.