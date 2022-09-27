İzmir’de kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen kavgada kalbinden bıçaklandığı öğrenilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ancak 2 gün sonra teslim olan cinayet şüphelisi ise tutuklandı.

Olay, 25 Eylül Pazar gecesi, Soğukpınar Mahallesi 318. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı H.B. (26) ile S.Y. (27) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan bıçakla S.Y.’yi kalbinden bıçakladı. Genç adam kanlar içerisinde yere yığılırken, H.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan S.Y. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan S.Y., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.Y.’nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaçan şüpheli teslim oldu

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli H.B.’nin yakalanması için çalışma başlatırken şüpheli bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.