İzmir’de kağıt depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında TOKİ Mahallesi’nde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.