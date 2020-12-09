banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız

İzmir’de kadın cinayeti: Eski kocası tarafından iş yerinde öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 35 yaşındaki Fulya Öztürk isimli bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı pastanede silahla vurularak öldürüldü.

Asayiş 09.12.2020, 18:08
1
İzmir’de kadın cinayeti: Eski kocası tarafından iş yerinde öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 35 yaşındaki Fulya Öztürk isimli bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı pastanede silahla vurularak öldürüldü.

Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi H.O.B. (31) içeri girdi. İddialara göre Fulya Öztürk ve H.O.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.B., yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk’e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk’ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şüpheli H.O.B. ise olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık