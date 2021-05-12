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İzmir’de kaçtıktan sonra kaza yapan şüpheli araçtan silahlar ve tüfekler çıktı

İzmir’in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçtıktan bir süre sonra kaza yapan halı yıkama fabrikasına ait olduğu ileri sürülen araçta yapılan aramalarda 2 silah ve 3 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 12.05.2021, 23:49
İzmir’de kaçtıktan sonra kaza yapan şüpheli araçtan silahlar ve tüfekler çıktı

İzmir’in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçtıktan bir süre sonra kaza yapan halı yıkama fabrikasına ait olduğu ileri sürülen araçta yapılan aramalarda 2 silah ve 3 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Asarlık Mahallesi Mezarlık bölgesinde meydana geldi. Ekipler tarafından takibe alınan 35 EE 858 plakalı halı yıkama fabrikasına ait olduğu ileri sürülen aracın sürücüsü, ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekipler ile araç arasında yaşanan kovalamaca, şüpheli aracın kaza yapması sonucu son buldu. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramalarda; 2 tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ile fişeklerin yanı sıra, 2 otomatik av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Silahlardan birinin yaralama olayında kullanıldığı ortaya çıktı

Olayla ilgili M.S., Ö.S., F.S., F.B. ve B.M., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yapılan detaylı sorgulamada silahlardan birinin 10 Mayıs günü C.S.’nin silahla vurularak yaralanması olayında kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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