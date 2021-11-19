İzmir’de kaçakçılık operasyonları: 10 şüpheliye işlem

İzmir’de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 8 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 10 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 8 - 14 Kasım tarihleri arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 40 bin 980 doldurulmuş makaron, 88 bin 600 boş makaron, 3 bin 541 kaçak sigara, 109 kilogram tütün, 150 puro, 2 bin 135 litre etil alkol, 3 bin 730 kaçak alkol malzemesi (etiket, kapak), 3 bin 600 katkılı akaryakıt, 586 muhtelif emtia (gözlük, saat) ve 1 tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 10 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi.