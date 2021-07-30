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İzmir’de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 2 şüpheli şahsa ait araçlar ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; toplamda 19 bin 380 adet dolu makaron ile 46 kilo 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 30.07.2021, 08:09
İzmir’de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 2 şüpheli şahsa ait araçlar ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; toplamda 19 bin 380 adet dolu makaron ile 46 kilo 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, şüpheli M.S. ve M.B.’ye ait iş yerleri ve araçlarda ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda; toplamda 19 bin 380 adet dolu makaronun yanı sıra 46 kilo 860 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Öte yandan, M.S. ve M.B., gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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