İzmir’de kaçak su ürünleri avcılığı yapan kişi suçüstü yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kaçak su ürünleri avcılığı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede N.C. adlı bir kişinin Yenişakran Sahili’nde kaçak su ürünleri avcılığı yaptığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler bölgeye intikal ederek, kaçak yollarla denizden midye çıkaran N.C.’yi suçüstü yakaladı. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Aliağa ilçesi Yenişakran Sahili’nde yaptığı araştırmalarda, çuvallar içerisinde kıyıya çıkarılmış halde yaklaşık 2 ton canlı aquadis (beyaz midye) ele geçirildi. Midyelerin canlı olduğu tespit edildikten sonra ele geçirilen ürünlerin tamamı denize bırakıldı.

Kaçak yollarla denizden midye çıkarırken suçüstü yakalan N.C.’ye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 11 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.