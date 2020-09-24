İzmir’de kaçak maske imalathanesine operasyon
İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE KAÇAK MASKE İMALATI YAPILAN BİR İŞLETMEYE DÜZENLENEN BASKINDA, KAÇAK OLARAK ÜRETİLEN 5 BİN ADET KORUYUCU SİPERLİKLİ MASKE İLE BİN ADET CERRAHİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ.
İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak maske imalatı yapılan bir işletmeye düzenlenen baskında, kaçak olarak üretilen 5 bin adet koruyucu siperlikli maske ile bin adet cerrahi maske ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma bağlı ekipler, Kısık Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmede kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerine yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 5 bin adet koruyucu siperlikli maske, bin 500 adet cerrahi maske, maske yapımında kullanılan 3 top kumaş ile bin adet maske demiri ele geçirildi. Öte yandan işletmede kaçak olarak çalıştırılan Suriye, Filistin ve Ürdün uyruklu 7 yabancı şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.
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