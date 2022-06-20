İzmir’de kaçak kazı yapılan iki eve polisten baskın: 2 gözaltı

İzmir’in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesi Talatpaşa Mahallesi ve İnkilap Mahallesi’nde bulunan ikametlerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, iki ayrı adrese düzenlediği baskında M.A.Ş. ve H.H.’nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Kazı bölgelerinde yapılan aramada 17 adet kırık çömlek parçası, 1 adet kırılmış cam obje, 1 adet bronz olduğu değerlendirilen obje, 1 adet Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun, 1 adet mezar başlığı, 4 adet mermer sütun ile kazıda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet urgan, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 2 adet kornit başlığı ve 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde figürler bulunan sütun tanbur ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.Ş. ve H.H.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.