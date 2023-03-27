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İzmir’de kaçak kazı yapan 17 kişi yakalandı
İzmir’in Bayındır ilçesinde kırsal alanda kaçak kazı yapan 17 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 27.03.2023, 20:40
İzmir’in Bayındır ilçesinde kırsal alanda kaçak kazı yapan 17 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyurr Mahallesi kırsal alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda 1 adet hitli, 1 adet detektör, 1 adet jeneratör, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.