İzmir’de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı
KUYUDAN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILIRKEN, MAHSUR KALAN ŞAHISLARDAN BİR KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI.
İzmir’in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya giren 5 kişiden 2’si zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Kuyuda bulunan 3 kişiden 2’sinin cansız bedeni çıkartılırken, mahsur kalan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 13 metre derinliğindeki bir kuyuya kaçak kazı yapmak için giren 5 kişiden 2’si kuyuda bulunan gaz sebebiyle zehirlendi. İsimlerinin Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş olduğu belirlenen yaralılar ambulansla Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
3 kişi aranıyor
Öte yandan meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan şahısların ifadesi üzerine 3 kişinin kuyuda olduğu belirtildi. Kayıp şahısları bulmak için bölgeye sevk edilen 110 AKS ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları gerçekleştirdi. Kuyudan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, mahsur kalan şahıslardan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
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