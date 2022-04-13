İzmir’de kaçak botoks ürünleri ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 bin 218 botoks ürünü bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı botoks ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda, bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Merdiven altı uygulama salonlarına dikkat

Ele geçirilen gümrük kaçağı botoks ürünlerinin, yurda kaçak yollarla sokulduğu, sağlıksız koşullarda depolandığı ve merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirilirken, ürünlerin insan sağlığına ciddi zararları bulunduğu kaydedildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olan ürünlerin bulundurulmasıyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.