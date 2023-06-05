İzmir’de kaçak avlanan 500 kilogram midye ele geçirildi

İzmir Körfezi’nde Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı avcılık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 20 çuval içerisinde toplam 500 kilogram midye ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının, İzmir Körfezi’nde yasa dışı avcılık yapanlara yönelik operasyonları sürüyor. 4 Haziran 2023 tarihinde, kara ve kıllı midye avcılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda, 20 çuval içerisinde toplam 500 kg midye ele geçirildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan 1 kompresör, 1 hava tankı, 1 ağırlık kemeri ve 2 yüzme paletine de el konulan operasyon sonucunda kaçak avcılık yaparken yakalanan 2 şahsa toplam 24 bin 937 TL idari para cezası uygulandı.

Körfezde yapılan denetimlerde ise bir balıkçı teknesinde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 300 metre misina ağı ele geçirildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının, görev bölgesinde operasyonlarına ve denetimlerine devam edeceği bildirildi.