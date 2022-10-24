İzmir’de JASAT timleri firari suçlu avında: 16 hükümlü yakalandı

Jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari zanlıyı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 15-21 Ekim tarihleri arasında İzmir’in; Ödemiş, Aliağa, Torbalı, Bergama, Urla, Buca, Çeşme ilçelerine operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; A.T., S.A., A.K., L.B., G.G., G.B., S.A., A.S., G.C., R.A., O.U., E.A., E.K., E.S., S.K. ve A.K. isimli 16 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.