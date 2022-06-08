İzmir’de JASAT ekipleri, firari 12 zanlıyı yakaladı

İzmir’de jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 12 zanlıyı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili çalışma yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 31 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında operasyon yürütüldü.

7 ilçede 12 zanlı yakalandı

Jandarma ekiplerinin bir hafta içerisinde Bornova, Foça, Aliağa, Menderes, Torbalı, Selçuk ve Tire ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., A.A., U.M.Y., I.T., G.G., F.C., K.Y., A.G., M.U., F.Y., H.Ç. ve C.U. adlı zanlılar yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar cezaevine gönderildi.