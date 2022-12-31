İzmir’de jandarmadan yılbaşına özel sıkı denetim

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 293 Tim ve 2 bin 525 personelin katılımıyla görev alacak.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; yılbaşı çerçevesinde genel asayişin ve kamu düzeninin korunması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, güvenlik güçlerinin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, suç işlemek amacındaki kişilerin caydırılması, umuma açık yerlerin, eğlence mekanlarının kontrol edilmesi, kaçak/sahte alkollü içkilerin satılmasının engellenmesi, 33 Yol Kontrol noktasında sürücülere yönelik trafik denetimlerinin yapılması, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmesinin sağlanmasına yönelik olarak Yılbaşı Günü özel maksatlı timlerinde katılımıyla 293 Tim ve 2 bin 525 personelle sıkı denetimler gerçekleştirecek.