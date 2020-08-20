İzmir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İZMİR'İN KİRAZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi Sağlaşık mevkiinde bir ev ve bahçesinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 70 kök kenevir bitkisi, 4 bin 576 gram kubar esrar, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda olayla ilgili Y.A., Z.A., A.A. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Drone ile görüntülendi
Öte yandan jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri, drone ile görüntülendi. Görüntüde kenevir bitkilerinin ekildiği alanlar havadan görüldü.
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