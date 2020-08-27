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İzmir’de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı
İZMİR'İN BUCA VE MENDERES İLÇELERİNDE YPG/PYD TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLEN 4 ŞAHIS YAKALANDI
Asayiş 27.08.2020, 15:37
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İzmir’in Buca ve Menderes ilçelerinde YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların Buca ve Menderes ilçesinde bulunduklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, Suriye’de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de de faaliyetlerine devam etme gayretleri içerisinde oldukları tespit edilen yabancı uyruklu H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H. isimli 4 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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