Son Dakika
Milli İstihbarat Teşkilatının 10-12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, Irak Gare’de 3, Kandil’de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
İzmir’de jandarmadan okul ve çevresi denetimi
İzmir’de yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde, servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirildi.
Asayiş 13.09.2022, 12:29
İzmir’de yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde, servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, öğrencilerin eğitimini huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla, sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirdi. 25 ilçede yapılan denetimlerde yönetmelik gereği eksiklikleri tespit edilen servis şoförleri hakkında gerekli cezai işlemleri uygulandı.
Jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız süreceği bildirildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü