İzmir’de jandarmadan düzensiz göçle mücadele uygulaması

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalanırken, kanunlara uymayan 3 yabancı uyruklu kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat tarihinde il genelinde "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. 180 noktada 159 ekip ve 493 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, 7 bin 288 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 1 yabancı uyruklu kişiye ve işletme sahibine, "6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu ve 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanuna Muhalefetten", 2 yabancı uyruklu kişiye ise "İkamet İlini İzinsiz Terk Etmekten" idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan uygulamada, 406 umuma açık yer ile 228 metruk binanın kontrolü yapıldı.