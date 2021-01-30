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İzmir’de jandarmadan dev kumar operasyonu

İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye çevrilen 8 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası uygulandı.

Asayiş 30.01.2021, 02:15
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İzmir’de jandarmadan dev kumar operasyonu

İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye çevrilen 8 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Bornova’nın Gökdere, Eğridere ve Kavaklıdere mahallelerinde işletmeciliğini B.K., A.Ç., P.Ç., İ.Ö., N.A., O.G. ve O.Ü.’nün yaptığı 8 farklı yerde kumar oynandığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin 8 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda toplam 276 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynarken yakalanan kişilere toplam 368 bin 736 lira para cezası uygulandı. Öte yandan kapalı alanda tütün mamulleri tükettiği tespit edilen 333 kişiye 67 bin 932 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişiye 1 milyon 231 bin 495 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 275 kişiye 953 bin 975 lira ve kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran 7 kişiye de 24 bin 283 lira olmak üzere toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası uygulandı. Operasyonda bazı şüpheliler, jandarma ekiplerini görünce pencerelerden kaçmaya çalıştı.

Gizli bölmeler tespit edildi

Kumarhaneye çevrildiği belirlenen işletmelerde yapılan aramalarda jandarma ekipleri, kaçmak için kullanılan gizli bölmeleri tespit etti. Gizli bölmelerin, önüne dolap koyularak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

Aranan şahıs yakalandı

Gerçekleşen operasyonda kumar oynayan şahıslar arasında bulunan M.K.’nin yapılan kimlik sorgusunda, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. İşletmeciler serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 işletmeci, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kumar oynamakta kullanılan materyallere ekipler tarafından el konuldu.
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