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İzmir’de jandarma ekipleri bayramda trafik denetimlerini arttırdı

İzmir’de jandarma ekipleri, kurban bayramı dolayısıyla kente giriş yapan araçları denetledi. Çeşitli bölgelerde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücülerin Kurban Bayramını da kutlamayı unutmadı.

Asayiş 12.07.2022, 10:44
İzmir’de jandarma ekipleri bayramda trafik denetimlerini arttırdı

İzmir’de jandarma ekipleri, kurban bayramı dolayısıyla kente giriş yapan araçları denetledi. Çeşitli bölgelerde trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sürücülerin Kurban Bayramını da kutlamayı unutmadı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen ilçesindeki Yahşelli Yol Kontrol Noktası ile Kemalpaşa ilçesindeki Akalan Gişesi Yol Kontrol Noktası’nda ilçe jandarma ve jandarma trafik ekipleri, emniyet tedbirleri çerçevesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurban Bayramı nedeniyle kentte denetimleri arttıran jandarma ekipleri, ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan, denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı. Denetimleri yerinde izleyen Tuğgeneral, sürücülerin Kurban Bayramını da kutlamayı unutmadı.

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