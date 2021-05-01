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İzmir’de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına 10 gözaltı

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasında rağmen 1 Mayısı bahane ederek yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahalede 10 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.05.2021, 13:07
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İzmir’de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına 10 gözaltı

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasında rağmen 1 Mayısı bahane ederek yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahalede 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de Konak meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Kıbrıs Şehitleri caddesinde Umut Sendikası üyesi olduğu öğrenilen 7 kişi ile Konak Meydanı’nda kaldıraç üyesi olduğu öğrenilen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası ve 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.
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