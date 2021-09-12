İzmir’de işlenen cinayetin sebebi polise ihbarmış

İzmir’in Konak ilçesinde husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Savaş Akova’nın, kendisini vuran kişiyi daha önce polise ihbar ettiği için öldürüldüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili şüphelinin yanında bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Olay sabah 08.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi 2698 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Savaş Akova (28), aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. tarafından konuşmak için çağrıldı. 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya giden Akova, aracından inip sokak üzerinde M.K. ile konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., yanında getirdiği tabanca ile Akova’ya ardı ardına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savaş Akova kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Savaş Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akova’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin nedeni polise ihbar iddiası

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, meydana gelen olayda M.K.’nin yanında bulunan 2 kişi daha olduğunu, M.K.’nin arkadaşları olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekiplerinin bir süre önce M.K.’nin iş yerine bir operasyon düzenlediği, bu operasyon sırasında bir tabancanın yakalandığı, M.K.’nin ise kendisini Savaş Akova’nın ihbar ettiğini düşündüğü ve bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Bugün aynı konu üzerinde konuşmak için M.K.’nin Akova’yı çağırdığı ve sonrasında cinayetin gerçekleştiği öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şüpheli M.K.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.