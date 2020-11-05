banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

İzmir’de iş makinesi yüklü tır köprüde sıkıştı

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALTINDAN GEÇMEK İSTEDİĞİ KÖPRÜDE SIKIŞTI. KAZA NEDENİYLE TRAFİKTE BİR SÜRELİĞİNE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ.

Asayiş 05.11.2020, 21:15
2
İzmir’de iş makinesi yüklü tır köprüde sıkıştı

İzmir’in Aliağa ilçesinde iş makinesi yüklü tır, altından geçmek istediği köprüde sıkıştı. Kaza nedeniyle trafikte bir süreliğine aksamalar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolunun Petkim Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan ve iş makinesi taşıyan 35 AH 1387 plakalı tır, altından geçmek istediği köprüye sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tırı kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar esnasında trafikte bir süreliğine yoğunluk yaşanırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378