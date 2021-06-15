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İzmir’de iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Asayiş 15.06.2021, 16:14
İzmir’de iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir-Çanakkale kara yolu Kocaçukur mevkiinde meydana geldi. Bir firmaya ait konteyner depolama alanında çalışan işçiler Adnan Akbulut (53) ve M.O (36), iddialara göre iş makinesinin fren kontrolünü yapmak için lastiği sökmek istedi. Söküm esnasında lastiğin fırlamasıyla Akbulut, olay yerinde feci şekilde can verdi. M.O. isimli işçi ise yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan işçi, burada yapılan müdanenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
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