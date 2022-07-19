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İzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde inşattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 19.07.2022, 23:50
İzmir’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde inşattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Tekstil mevkiinde bulunan inşaatın 3. katında meydana geldi. Ümit Koral (54) inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer çalışanların olayı fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu tespit edilen Koral, ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koral’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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