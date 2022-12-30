İzmir’de inşaatın kule vinci devrildi: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Olay saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel’in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu meydana geldi. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Vinç kabininin devrildiği yerde ise 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalar sürerken, vinç kabinin devrildiği şantiye alanı ve parçalarının düştüğü caddede çalışmalar sürüyor.

(AÇ-