İzmir’de ilkokulda yangın büyümeden söndürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan okulda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında, ölen yada yaralanan olmazken, okulda maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 06.15 sıralarında Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi 156. Sokak’ta bulunan Necatibey İlkokulu’nda çıktı. Okulun giriş katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının, okulun mutfak bölümünde bulunan elektrik panosundan çıktığı belirtildi.

Öte yandan, çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken, okulda maddi hasar oluştu.