İzmir’de iki ilçede çıkan yangınlar kontrol altında

İzmir’in Bornova ve Beydağ ilçelerinde çıkan makilik alan yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle dakikalar içinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bornova ilçesi Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilen yangına itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan, saat 15.00 sıralarında Beydağ ilçesi Beyköy yakınlarında da makilik bir alanda yangın meydana geldi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arazöz ile müdahale edilirken, alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.