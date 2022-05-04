İzmir’de iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

İzmir’in Tire ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İlçeye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’ten Tire yönüne gitmekte olan E.Y. idaresindeki 35 AFP 560 plakalı otomobil ile Kahrat Mahallesi tali yolundan Kızılcahavlu Mahallesi istikametine geçiş yapmakta olan F.A. idaresindeki 09 DM 800 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye ilk müdahalelerini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Tire ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.