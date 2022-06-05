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İzmir’de içinde yolcular bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Asayiş 05.06.2022, 22:16
İzmir’de içinde yolcular bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

İzmir’in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Semti Lozan Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine onlarca yolcunun bindiği otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, bir anda nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun tabaca mermisi isabet etti. Panik yapan yolcular, şoför tarafından araçtan tahliye edilirken, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince otobüs içerisinde incelemelerde bulunuldu.

Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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