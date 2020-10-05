İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE HURDA MALZEMELERİN BULUNDUĞU ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN SEBEPTEN DOLAYI YANGIN ÇIKTI. ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN, FACİAYA YOL AÇMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.
İzmir’in Bornova ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, faciaya yol açmadan söndürüldü.
Yangın, Meriç Mahallesi 5619/1 Sokakta meydana geldi. Kazım Pakdemir’e ait arsada hurdacılık yapan şahıs yaklaşık 2 hafta önce bir kısım malzemelerini toparlayarak araziden ayrıldığı ileri sürülürken, geride bıraktığı malzemeler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Durumu gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar alevleri korku dolu gözler ile izlerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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