İzmir’de hortum faciası: Evlerin çatıları uçtu, arabalar ters döndü, tekneler alabora oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sebebiyle çok sayıda evin çatısı uçarken, ağaçlar ve arabalar büyük zarar gördü. Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hortum sebebiyle 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde deprem ve sel felaketleriyle boğuşan İzmir, bu sefer de hortum felaketine maruz kaldı. Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yaptığı açıklamada hortum felaketi sebebiyle bir şantiyede vincin devrildiğini ve 16 işçinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Yaralıların hastanede tedavi edildiğini aktaran Başkan Oran, "Turizm cenneti Çeşme, kısa bir süreliğine adeta cehennemi yaşadı. Akşam saatlerinde meydana gelen hortum felaketi sebebiyle ilçemizde büyük maddi hasar meydana geldi. Vinç devrilmesi sebebiyle 16 işçinin yaralandığını öğrendik. Alaçatı Port mevkiinde evlerde, araçlarda ve teknelerde hasar oluştu. İlçedeki bazı seralar zarar görürken, hayvanların tutulduğu damların çökmesi sebebiyle çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm ilçemize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin yanı sıra Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle bazı otomobillerde ve çatılarda hasar meydana gelirken, ilçelerde bulunan seralarda da zarar meydana geldi.