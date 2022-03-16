İzmir’de hırsızlara polis engeli

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri tarafından, iki ayrı evde hırsızlık olayına karşı yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerden birisinin birçok suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir evin kapılarının kırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evin içerisinde 2 şüphelin olduğunu tespit eden ekipler, yapmış olduğu çalışma neticesinde 2 şüpheli A.Ç. ve O.S.’yi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti de yaptıkları tespit edildi.

Ev sahibine 70 bin TL zarara uğratan şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.S. ise serbest bırakıldı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde ise, ilçede bulunan bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 2 şüpheli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, evin bahçesine girmeye çalışan 2 şüpheli Y.Ç. ve R.K. suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında 3x2,5 kablo, elektrikli panjur ve 10 metre artezyen kablo pompası ile bahçe kapısı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç.’nin bir çok suçtan aranması olduğu tespit edildi. Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.K. ise serbest bırakıldığı öğrenildi.