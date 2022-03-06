İzmir’de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarına karışmış 4 şüpheliyi evlerinde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş-Devriye Polis Merkez Amirliği ekipleri, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, tekne motor hırsızlığı ve evden hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin evine yapılan operasyonda C.Ş., A.D., F.D., C.B.Ö. evde uyuşturucu maddesi kullanırken yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet dağ bisikleti, 1 adet çocuk bisikleti, 1 adet elle çalıştırılan ilaçlama makinesi ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

3 zanlı tutuklandı

Öte yandan, evde uyuşturucu maddesi kullanırken yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.Ş., A.D., F.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli C.B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.