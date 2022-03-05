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İzmir’de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde canlandırma odasına girmek isteyen 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen 4’ü kadın 9 güvenlik personelini darbetti. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş 05.03.2022, 18:28
İzmir’de hastanede 9 güvenlik görevlisini darp eden şüpheliler gözaltında

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde canlandırma odasına girmek isteyen 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen 4’ü kadın 9 güvenlik personelini darbetti. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik kazasında ağır yaralanan K.N., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan K.N., doktorlar tarafından canlandırma odasına alındı. Ağır yaralanan kişinin yakınları da canlandırma odasına girmeye çalışınca güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine hastanın yakınları ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Çıkan kavgada 3 hasta yakını, çıkan arbedede 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti.

Beyaz kod verildi

Olayda, darbedilen bir güvenlik görevlisinin kafa travması yaşadığı, birinin kaburgasının, birinin de burnunun kırıldığı öğrenildi. Hastanede beyaz kod verilmesinin ardından olay yerine gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik görevlilerine saldıran 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan 9 kişiden 5’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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