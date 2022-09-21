İzmir’de hakkında 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durduruldu. Ekipler tarafından şüpheli üzerinde yapılan genel bilgi toplama (GBT) işlemi sırasında, şahsın hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve basit yaralama suçlarından toplamda 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.G., olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlı H.G.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.