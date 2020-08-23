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İzmir’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 23.08.2020, 18:55
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinden Çanakkale istikametine seyreden A.A. (62) yönetimindeki 35 AY 8970 plakalı otomobil ile F.B. (35) idaresindeki 34 TT 8295 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, ardından da takla attı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü A.A. ve yanındaki kadın yolcu yaralandı. 2 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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