İzmir’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinden Çanakkale istikametine seyreden A.A. (62) yönetimindeki 35 AY 8970 plakalı otomobil ile F.B. (35) idaresindeki 34 TT 8295 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, ardından da takla attı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü A.A. ve yanındaki kadın yolcu yaralandı. 2 yaralı, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.