İzmir’de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hyundai marka 35 AD 7509 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne gitmekte ola 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, her iki araçta bulunan yaralılardan M.K., ve A.K., Torbalı Devlet Hastanesi’ne, H.Ö.Ö., ve R.T. ise Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.