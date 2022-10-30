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İzmir’de göçmen kaçakçılığı yapan, 5’i yabancı 8 kişi tutuklandı
İzmir’in Foça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Asayiş 30.10.2022, 10:29
İzmir’in Foça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Yenifoça Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ekim günü Foça ilçesi Fatih Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan 5’i yabancı toplam 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Öte yandan, göçmen kaçakçılığından elde edilen 56 bin TL ile kaçakçılıkta kullanılan 6 motorlu tekneyi ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.