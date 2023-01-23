İzmir’de geri dönüşüm atölyesinde korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan geri dönüşüm atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi’nde bulunan geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç geçişine kapatılan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, geri dönüşüm atölyesinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.