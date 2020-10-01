İzmir’de gasp şüphelileri polise yakalandı: 3 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendi Bir aracın çevresinde bulunan şahıslardan gasp şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Koyundere Mahallesi’nde hafif ticari bir araç çevresindeki şahıslardan şüphelendi. Ekipler tarafından yapılan aramada şahıslardan 63 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şahısların gasp şüphelisi oldukları ortaya çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan soruşturmada yakalanan şüpheli şahıslardan S.G. ve M.P., diğer şahıslar E.N., F.D. ve S.D.’nin kendilerini darp ettiğini ve silah zoruyla 735 lira para gasp ettiklerini iddia etti.

Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Öte yandan gasp şüphelisi oldukları öne sürülen E.N., F.D. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.