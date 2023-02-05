İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, bazı yerlerde çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından kent için yapılan uyarının ardından bugün İzmir’de fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kentteki bazı noktalarda çatılardan sürüklenen, kaya ve tuğlalar park halinde araçlara zarar verdi. Yine rüzgarın etkisiyle ağaçlar yola devrilirken, Alsancak’ta ağacın devrildiği yerde iki otomobil hasar gördü.

Alsancak Liman Caddesi’nde de bir ağacın gövdesinden kırılarak yola devrilmesi sonucu trafik tek şeritten verildi. Oldukça yoğun olan caddede, ağaç şans eseri herhangi bir aracın üstüne düşmedi.