İzmir’de fırtına çatı uçurdu

İzmir’in Bornova ilçesindeki sanayi sitesinde bir işletmenin alüminyum çatısı, sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle uçtu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan fırtına, sabah saat 05.00 sıralarında Bornova ilçesindeki 4. sanayi sitesinde bir işletmenin alüminyum çatısını uçurdu. Çatı, fırtınanın etkisiyle arka sokaktaki başka bir işletmenin önüne düştü. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Çatısı uçan işletmenin sahibi Akın Kır, “Sert fırtınadan dolayı, atölyemizin üzerinde korunak olarak koyduğumuz çatı, arka sokağa uçmuş. Çok şükür ki can kaybı ve mal hasarı yok. Sadece bizim bir maddi hasarı var. O da önemli değil. Şükrediyoruz” dedi.