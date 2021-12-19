İzmir’de fırtına: Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

İzmir’de kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Buca ilçesinde ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, Bayraklı ilçesinde de çok sayıda ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir’de kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar Buca ilçesinde ağaçları kökünden sökerken, elektrik direklerini devirdi. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Kent genelindeki şiddetli fırtına, Bucamız genelinde 45’e yakın noktada ağaç devrilmeleri ve dal kırılmalarına neden olmuştur. Park Bahçe Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve BUCAKUT’a bağlı ekiplerimiz zarar gören ağaçlara anında müdahale etmektedir. Ekiplerimiz fırtına dinene kadar sahada olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bayraklı’da çok sayıda ağaç devrildi

Etkili olan kuvvet rüzgar nedeniyle Bayraklı ilçesinde de çok sayıda ağaç devrildi. Özellikle Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 ağaç kökünden sökülerek cadde üzerine devrildi. Adrese gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yola devrilen ağaçları yaptıkları çalışmalar ile bulundukları yeden kaldırdı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırma işlemlerini yaparken, trafik polisleri ise caddeyi araç geçişine kapattı. Ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra cadde tekrarda araç geçişine açıldı.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ilçe belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.