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İzmir’de FETÖ yapılanmalarına operasyon: 51 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınırken, 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 22.02.2022, 14:12
İzmir’de FETÖ yapılanmalarına operasyon: 51 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınırken, 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli çalışmaları kapsamında, FETÖ’nün güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 22 Şubat saat 06.00 sıralarında çalışma yürütüldü. Güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik olarak; FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine faal olarak devam ettikleri, halka açık yerlerde ve örgüt mensubu olmayan şahıslar adına kayıtlı konutlarda buluşarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri, esnaf ve mütevelli üyelerinden örgüte maddi yardım adında topladıkları paraları yine örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları, yeni örgüt mensubu temin etmek için çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek ilgilendikleri, tüm bunları belli bir düzen içerisinde sistematik olarak örgütün yapısına uygun biçimde yaptıkları tespit edilen, güncel yapılanma kapsamında 10, eğitim yapılanması kapsamında olmak üzere toplam 21 şüpheliye yönelik 4 il ve 27 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ’Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerinde saklanan 30 şüpheliye yönelik de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve adreslerde aramalar yapıldı.

38 şüpheli yakalandı, 13’ünü yakalama çalışmaları sürüyor

Öte yandan gerçekleşen operasyonlarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanması ve eğitim yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt içerisinde sözde eyalet sorumlusu, eyalet kasası, eyalet talebe mesulü ve bölge talebe mesulü konumunda farklı görevleri yürüten 21 şüpheli ile hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli olmak üzere toplam 38 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda örgütsel içerikli olabileceği değerlendirilen dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve eyalet kasası konumunda bulunan şüphelinin ikamet aramasında terör örgütünün finansman kaynağı olduğu değerlendirilen 699 bin 760 Türk Lirası, 111 bin 573 Dolar ve 450 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda bulunan 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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