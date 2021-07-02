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İzmir’de FETÖ operasyonu: Bölge Talebe Mesulü saklandığı adreste yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen yapılan operasyon ile yakalandı.

Asayiş 02.07.2021, 08:14
İzmir’de FETÖ operasyonu: Bölge Talebe Mesulü saklandığı adreste yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen yapılan operasyon ile yakalandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; FETÖ Silahlı Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in amcası Seyfeddin Gülen’in torunu, örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü Mensuplarınca kullanıldığı bilinen Kripto haberleşme ağı BYLOCK kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.
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